UDÁLOSTI:

Jablonec před odletem do Portugalska posílil záložník Jakub Považanec - Patrice Evra se po 11 letech vrací do Francie, přestoupil z Juventusu Turín do Olympique Marseille - Real remizoval se Celtou Vigo 2:2 a po domácí porážce ve španělském poháru končí - Liverpool vypadl z Ligového poháru se Southamptonem - Juventus si poradil s AC Milán 2:1 a zahraje si semifinále italského poháru - Suchan se vrátí na hostování do Příbrami, skončil Mahmutovič - Baník smetl prvoligovou Karvinou 5:0 - Watford získal z Fiorentiny útočníka Zárateho - Jablonec by mohl posílit Islanďan Lárusson - Sparta rozstřílela 5:0 Ružomberok - Sunderlandu bude v boji o záchranu pomáhat obránce Lescott