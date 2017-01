UDÁLOSTI:

Boleslav podruhé vyhrála Tipsport ligu, ve finále deklasovala Pardubice 4:0 - Celtic 27. zápasem bez porážky překonal 50 let starý rekord - Pobřeží slonoviny opustil po vyřazení kouč Dussuyer - Necid má namířeno do Legie Varšava, kde by měl půl roku hostovat z tureckého Bursasporu - Karviná přivedla do svých řad dvě nové posily Wágnera a Kalabišku - Patrik Schick skóroval po 83 vteřinách na hřišti a pomohl fotbalistům Sampdorie Janov k výhře nad druhým AS Řím 3:2 - Jakub Jankto z Udine i Ladislav Krejčí z Boloni si připsali asistenci - Semifinálovou čtveřici mistrovství Afriky doplnily Ghana a Egypt - Barcelona zachraňovala bod v poslední minutě, Real zvýšil náskok